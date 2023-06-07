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Происшествия7 июня 2023 7:56

Следком возбудил дело после гибели ребенка на спортивной площадке в Ефремове Тульской области

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления
Игорь КОПЫТОВ
Следком возбудил дело после гибели ребенка на спортивной площадке в Ефремове Тульской области

Следком возбудил дело после гибели ребенка на спортивной площадке в Ефремове Тульской области

Фото: соцсети

Трагедия произошла днем 6 июня на спортивной площадке на улице Строителей в городе Ефремове. Во время игры незакрепленные футбольные ворота опрокинулись на -летнего мальчика. Его оперативно доставили в больницу, однако через 1,5 часа реанимационных действий, он все же скончался.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц уполномоченных на обеспечение безопасности эксплуатации спортивного инвентаря на спортивной площадке.

Ранее проверку уже начала и прокуратура. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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