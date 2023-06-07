Девятилетнего мальчика убило футбольными воротами в Ефремове Тульской области Фото: соцсети

Днем 6 июня в Ефремове на девятилетнего мальчика упали спортивные ворота, размещенные на спортивной площадке у дома № 37а на улице Строителей. Инвентарь не был закреплен и во время игры опрокинулся на ребенка.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через минут минут. Мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Ефремовской райбольницы. Была вызвана бригада санавиации для транспортировки пациента в детскую областную больницу. Но несмотря на усилия врачей, через 1,5 часа из-за тяжести полученных травм ребенок скончался.

Прокуратура Тульской области организовало проверку. В ее ходе будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортплощадки. Впрочем, о том, в каком плачевном состоянии находилось игровое оборудование, можно судить по фотографиям, которые местные жители выложили в соцсети после произошедшего.