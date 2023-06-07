В ночном пожаре в Заокском районе Тульской области погибли два пожилых человека Фото: материалы пресс-служб

7 июня в 3:10 в доме под дачу в Заоском районе Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 6 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 28 минут, но после ликвидации пожара в доме были обнаружены тела 82-летней женщины и 85-летнего мужчины.

В результате происшествия строение сгорело полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.