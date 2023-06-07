Начальником УМВД России по Тульской области назначен полковник полиции Андрей Даценко Фото: соцсети

Полковник полиции Андрей Даценко ранее руководил Управлением «С» Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, возглавлял Центр по противодействию экстремизму подмосковной полиции, работал начальником отдела угрозыска Одинцовского района Московской области. Кроме того, Андрей Иванович был заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Калининградской области.

После ухода по собственному желанию с поста начальника тульского УМВД Сергея Галкина 24 апреля исполняющим обязанности руководителя Управления был назначен Роман Корсаков.