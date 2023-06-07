Николай Воробьев: «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь жителям Белгородской области, эвакуированным в Тульскую область

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев посетил Центр временного размещения соотечественников в Плавске.

6 июня секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев посетил Центр временного размещения соотечественников в Плавске. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина с 3 июня здесь организовано размещение граждан, прибывших к нам из Шебекинского городского округа Белгородской области.

Как сообщил директор учреждения, Алексей Котюхов в настоящее время здесь находятся 67 человек, включая 8 детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет. Для них созданы комфортные условия проживания, трехразовое полноценное питание, медицинское сопровождение, оказывается моральная поддержка. С первых минут пребывания на плавской земле белгородским гостям с душевным теплом и участием помогают муниципальные власти и лично глава администрации района, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Гарифзянов, представители силовых ведомств, волонтерских объединений. Свою помощь ежедневно предлагают предприниматели, общественники, депутаты, представители промышленности, бюджетной сферы, неравнодушные жители – все готовы поддержать людей, вынужденных покинуть родные дома из-за массированных обстрелов шебекинских населенных пунктов.

Региональное отделение «Единой России» оперативно приобрело и доставило в плавский ПВР необходимые вещи: комплекты посуды, канцелярские товары и развивающие игры для малышей, памперсы, средства личной гигиены, питьевую воду и тульские пряники. Волонтеры пригласили детей в импровизированную игровую зону, где можно было выбрать понравившуюся раскраску или настольную игру.

Региональное отделение «Единой России» оперативно приобрело и доставило в плавский ПВР необходимые вещи.

Николай Воробьев пообщался с эвакуированными шебекинцами, ознакомился с условиями проживания. Люди довольны теплым приемом, комфортной обстановкой и вниманием.

- Мы очень признательны за такое гостеприимство, за прекрасные бытовые условия. Эта поддержка дает нам всем силы, уверенность, желание самим быть полезными, – говорит Ольга Полухина. – Немного освоившись, решили не сидеть, сложа руки. Определили дежурных по нашему новому дому, составили график. Трое человек уже трудоустроились благодаря содействию центра занятости, и еще есть желающие. У нас большое желание участвовать в общественной жизни. Например, можем выйти на субботник. Такой душевный прием не мог не отозваться в наших сердцах. А еще здесь очень красиво, много зелени, рядом прекрасный парк и храм – побывали в нем на Троицу, на душе стало легче…

Ольга Юрьевна в Шебекино – человек известный и очень активный, неслучайно и в нынешних условиях она стала лидером среди земляков. Работала заведующей творческо-методическим центром МБУК «Централизованная клубная система Шебекинского городского округа». Несмотря на переживания и вынужденную разлуку с родной белгородской землей, быстро адаптировалась и готова включаться в культурную жизнь Плавского района. Тем более, что среди приехавших – известная в Шебекино певица, бабушка двух внуков-вокалистов Алла Сабельникова.

- Вы для нас родные люди, мы готовы помочь всем возможным, – сказал Николай Воробьев во время общения с шебекинцами. – Сделаем всё необходимое, чтобы на тульской земле вам было комфортно, интересно. Организуем для вас экскурсии по достопримечательностям, культурно-развлекательную программу, покажем наши замечательные места и, конечно, по вашему желанию поможем и в поиске работы, и в организации общественно полезных акций вместе с нашими волонтерами. Любая просьба будет выполнена, в беде своих не оставим.

О важности этой гуманитарной миссии шла речь и сегодня утром на совещании с региональными отделениями «Единой России», прошедшей в режиме видеоконференцсвязи. В Белгородскую область партия привезла первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется, – отметил Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

- Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через «Единую Россию» передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной, – сказал Вячеслав Гладков.

Николай Воробьев пообщался с эвакуированными шебекинцами, ознакомился с условиями проживания.

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

- «Единая Россия» станет «точкой входа», куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь, – отметил он.