7 июня без электричества в Туле останутся жители Пролетарского с Зареченским округов и центра города
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Хворостухина, 5, 7; ул. Вильямса, 26-в, 38,38-а, 42; ул. Бондаренко, 27; ул. Оружейная, 1-б, 1-в, 1-д, 1-е; ул. Ф. Энгельса, 159 к.1, 159 к.2;
с 9:00 до 17:00 - ул. Галкина, 1, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; ул. Луначарского, 1, 8, 8-а, 9, 10-б, 12; ул. Октябрьская, 7, 9, 11 Демидовская плотина, 1-а, 1-б; Московский вокзал (освещение вокзала, склад - багажное отделение вокзала, трамвайное кольцо); ул. Октябрьская, 207, 209, 203, 205, 205-а; ул. Н. Неман, 37-а; ул. Коксовая, 3-13 (нечётн.), 2-126 (чётн.), 4-а; ул. Бабякина, 2-12 (чётн.); ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-11 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 4-а, 8-а, 8-б; ул. Подъёмная, 1-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Волкова, 16-24 (чётн.), 21-27, 31-37 (нечётн.); ул. Демьянова, 41, 43, 45; ул. Некрасова, 62;
с 9:30 до 13:30 - ул. Ф. Энгельса, 62, 64, 141;
с 13:30 до 16:00 - ул. Ф. Энгельса, 62, 64.