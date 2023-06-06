Пушкинский день на толстовской земле Фото: материалы пресс-служб

Мероприятие по традиции прошло в рамках акции «Цветы для Ясной Поляны». Поскольку сегодня особенный, пушкинский, день, его посвятили теме природы в жизни и творчестве Александра Пушкина и Льва Толстого.

– Подсчитано, что в поэтических произведениях Пушкина растения упоминаются больше трехсот раз. Это и просто слово «цветок», и розы, и другие цветы. Во времена поэта вообще был популярен «язык цветов», которым изъяснялись влюбленные пары. Фиалка означала нежность и скромность, цинерария – милость, бархатцы – поэтическое настроение, – рассказал заведующий мемориальным природным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав Воронцов.

Эти цветы были популярны и во времена Льва Толстого. Например, анютины глазки, отметил Владислав, всегда росли в яснополянской усадьбе. Супруга Льва Николаевича Софья Андреевна включила их в свой гербарий, сохранились ее акварельные зарисовки.

– Лев Толстой упоминает анютины глазки в своем романе «Анна Каренина», – добавила депутат облдумы Галина Алешина. – На балу, где Анна встретилась с Вронским, маленькие гирлянды этих цветов украшали ее прическу и пояс с белыми кружевами.

В этом году, напомнила депутат облдумы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, исполнилось 150 лет с того времени, как Лев Николаевич приступил к написанию романа «Анна Каренина». Словом, выбор цветов для парадной клумбы на толстовской земле не случаен.

И снова – о взаимосвязи Пушкина и Толстого: прототипом Анны Карениной стала дочь поэта Мария Гартунг, встреча с которой произвела большой впечатление на Льва Николаевича. Связывали великих литераторов и родственные узы.

– У Льва Николаевича и Александра Сергеевича был общий предок – сподвижник Петра I Иван Михайлович Головин. У него было три дочери, одна из них являлась прабабушкой Александра Пушкина, вторая – прапрабабушкой Льва Толстого, – рассказала Екатерина Толстая. – Считается также, что прямой предок Льва Николаевича Петр Андреевич Толстой привез из Константинополя, где выполнял миссию Петра I, трех арапов. Один их них – арап Петра Великого, предок Александра Сергеевича Пушкина. Это, конечно, легенда, но я думаю, она верная.

Более полутора тысяч анютиных глазок, бархатцев и цинерарий украсили сегодня парадные клумбы. До самых морозов они будут радовать гостей Ясной Поляны и напоминать об истории этого замечательного места.

– Для депутатов областной Думы стало доброй традицией помогать в благоустройстве Ясной Поляны, – отметил председатель регионального парламента Николай Воробьев. – Это не просто исторически значимое место, но и важнейшая точка притяжения для туристов. Замечательно, что с каждым годом таких объектов становится все больше. Больше волонтеров оказывают музеям ощутимую помощь. Надеюсь, наш пример поддержат земляки.