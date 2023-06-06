Украинский диверсант, задержанный в мае в Тульской области, рассказал о подготовке теракта с «грязной бомбой» Фото: материалы пресс-служб

Напомним, в начале мая ФСБ и МВД задержали украинских диверсантов в Тульской области. Они должны были доставить самодельные взрывные устройства на легкомоторном самолете из Черниговской области. На борту было 3 килограмма взрывчатки, два беспилотника, пистолет.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Тульской области, 6 июня, во время расследования диверсии по подрыву самолетов в Ивановской области, вскрылись планы Украины по совершению теракта в России с использованием «грязной бомбы».

Так, по имеющейся информации, для организации диверсии начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов создал службу с легкомоторной авиацией для снабжения средствами поражения диверсионно-разведывательных групп в России, а также для сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

При этом, с начала года подразделения осуществили пять боевых вылетов на территорию России для повреждения топливного энергетического комплекса. В результате были задержаны два пилота, которые признались в планируемых терактах.