Первые трамваи «Львенок» из Санкт-Петербурга уже прибыли в Тулу Фото: соцсети

5 июня туляки вначале заметили, как транспортируют новые трамваи «Львенок» по дороге в направлении оружейной столицы. А ближе к вечеру стало известно, что первые вагоны уже прибыли в трамвайное депо.

Сотрудники МКП «Тулагорэлектротранс» проведут последнюю проверку исправности вагонов и подготовят их к запуску на маршруты. Движение новых комфортабельных трамваев в Туле запустят 15 июня.

Новые трамваи для Тулы делали на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. Всего на линии в городе выпустят 17 вагонов на 155 пассажиров каждый, оборудованных USB-разъемами для зарядки телефонов, системой климат-контроля и медиа-системой с отображением маршрута.

«Львят» закупили за 459 миллионов рублей за счет субсидии. Благодаря им трамвайный парк обновится на две трети.