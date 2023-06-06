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Общество6 июня 2023 7:00

«Киреевский солепромысел» - два года стабильной работы

В преддверии Дня России мы рассказываем об успешных предприятиях, которые в непростое время поддерживают стабильность экономики региона. Одно из таких - ООО «Киреевский солепромысел»
Наталья КОНОВА
Директор ООО «Киреевский солепромысел» Игорь Булаев.

Директор ООО «Киреевский солепромысел» Игорь Булаев.

Мы побеседовали с директором компании Игорем Булаевым.

- Игорь Владимирович, завершается первое полугодие 2023 года? Каковы итоги работы?

- Самый главный результат на сегодня - увеличение производственной мощности предприятия на 110% по сравнению с проектной. И это несмотря на внешнюю обстановку и санкции. Увеличивается мощность, соответственно, растут объемы продаж. Все вопросы, возникшие в результате давления извне, решены, оборудование обслуживаем, используя российские, а также белорусские запчасти и расходные материалы. По качеству аналоги вполне достойные, не уступают европейским.

В мае «Киреевский солепромысел» отметил два года с момента запуска производства. За это время наша продукция, благодаря высокому качеству, заняла достойную нишу на отечественном рынке. Кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Особенно выделю развитие таких направлений как Крым, Краснодарский край, Калининград и Камчатка. Серьезную работу мы проделали по укреплению сырьевой базы. В частности, получена лицензия на 150 лет добычи соли, запасы нашего месторождения подтверждены соответствующими документами. Пробурили две новые скважины, движемся вперед!

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

- Какова сегодня конкуренция на вашем рынке?

- Конкуренция есть всегда, а сейчас она усилилась ввиду закрытия импорта. Но из любой ситуации надо извлекать положительное: мы приобретаем опыт, ищем новые методы продаж, пробуем новые инструменты маркетинга и т. д.

В любых ситуациях помогает командная работа, в коллективе более 170 сотрудников. Приятно, когда люди профессионально и ответственно подходят к производственным задачам, желают расти и развиваться. Вместе с ними идет вперед и производство. А оно у нас современное, высокотехнологичное, автоматизированное, одним словом - инновационное.

- Давайте немного напомним о вашем бренде - «Тульская соль».

- Под торговой маркой «Тульская соль» мы продвигаем пищевую соль сорта «Экстра». Она производится выварочным способом. Технология экологична, влияние на окружающую среду минимально. На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,7%. В ассортименте продукции таблетированная соль и пищевая соль сорта «Экстра» в упаковке 1 кг. В перспективе планируем выпуск нитритно-посолочную смеси и соли фармакопейного качества.

"Тульский бренд - 2022" Игорю Булаеву вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

"Тульский бренд - 2022" Игорю Булаеву вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

- Вы всегда работали во взаимодействии с регионом…

- Вся наша работа в конечном счете – на благо родного региона. Мы импортозамещающее производство, сейчас это крайне важно.

Продолжаем идти по пути импортозамещения и внутри компании: закупаем отечественное сырье. Например, соду привозим из Башкирии, известь - из Калуги. Используем отечественные упаковочные материалы.

В прошлом году компания присоединилась к акции по помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Эта работа продолжается постоянно: отправляем на фронт посылки с продуктами и средствами первой необходимости. Сейчас важно быть вместе!

- Каковы перспективы на ближайшие годы?

- Они связана со строительством второй линии завода. Проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест. Сейчас идет согласование и актуализация технологического проекта – мы готовы увеличить производство на 200 тысяч тонн в год.

В этом году занимаемся заключением договоров на поставку оборудования для второй линии предприятия.

- Спасибо за беседу! Дальнейшей стабильной работы и успехов!

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru

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