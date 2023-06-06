«Киреевский солепромысел» - два года стабильной работы

Директор ООО «Киреевский солепромысел» Игорь Булаев.

Мы побеседовали с директором компании Игорем Булаевым.

- Игорь Владимирович, завершается первое полугодие 2023 года? Каковы итоги работы?

- Самый главный результат на сегодня - увеличение производственной мощности предприятия на 110% по сравнению с проектной. И это несмотря на внешнюю обстановку и санкции. Увеличивается мощность, соответственно, растут объемы продаж. Все вопросы, возникшие в результате давления извне, решены, оборудование обслуживаем, используя российские, а также белорусские запчасти и расходные материалы. По качеству аналоги вполне достойные, не уступают европейским.

В мае «Киреевский солепромысел» отметил два года с момента запуска производства. За это время наша продукция, благодаря высокому качеству, заняла достойную нишу на отечественном рынке. Кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Особенно выделю развитие таких направлений как Крым, Краснодарский край, Калининград и Камчатка. Серьезную работу мы проделали по укреплению сырьевой базы. В частности, получена лицензия на 150 лет добычи соли, запасы нашего месторождения подтверждены соответствующими документами. Пробурили две новые скважины, движемся вперед!

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

- Какова сегодня конкуренция на вашем рынке?

- Конкуренция есть всегда, а сейчас она усилилась ввиду закрытия импорта. Но из любой ситуации надо извлекать положительное: мы приобретаем опыт, ищем новые методы продаж, пробуем новые инструменты маркетинга и т. д.

В любых ситуациях помогает командная работа, в коллективе более 170 сотрудников. Приятно, когда люди профессионально и ответственно подходят к производственным задачам, желают расти и развиваться. Вместе с ними идет вперед и производство. А оно у нас современное, высокотехнологичное, автоматизированное, одним словом - инновационное.

- Давайте немного напомним о вашем бренде - «Тульская соль».

- Под торговой маркой «Тульская соль» мы продвигаем пищевую соль сорта «Экстра». Она производится выварочным способом. Технология экологична, влияние на окружающую среду минимально. На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,7%. В ассортименте продукции таблетированная соль и пищевая соль сорта «Экстра» в упаковке 1 кг. В перспективе планируем выпуск нитритно-посолочную смеси и соли фармакопейного качества.

"Тульский бренд - 2022" Игорю Булаеву вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

- Вы всегда работали во взаимодействии с регионом…

- Вся наша работа в конечном счете – на благо родного региона. Мы импортозамещающее производство, сейчас это крайне важно.

Продолжаем идти по пути импортозамещения и внутри компании: закупаем отечественное сырье. Например, соду привозим из Башкирии, известь - из Калуги. Используем отечественные упаковочные материалы.

В прошлом году компания присоединилась к акции по помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Эта работа продолжается постоянно: отправляем на фронт посылки с продуктами и средствами первой необходимости. Сейчас важно быть вместе!

- Каковы перспективы на ближайшие годы?

- Они связана со строительством второй линии завода. Проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест. Сейчас идет согласование и актуализация технологического проекта – мы готовы увеличить производство на 200 тысяч тонн в год.

В этом году занимаемся заключением договоров на поставку оборудования для второй линии предприятия.

- Спасибо за беседу! Дальнейшей стабильной работы и успехов!

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru