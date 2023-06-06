На туляка завели уголовное дело за пририсованного Гитлера к фото «Бессмертного полка» Фото: соцсети

В июне 2021 года мужчина опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с шествия «Бессмертного полка», на которой участники несли портреты ветеранов Великой отечественной. На место одного из изображений он поместил снимок Адольфа Гитлера.

Два года на пост никто не обращал внимания, но рано или поздно его заметили сотрудники Центра «Э». Они легко вычислили автора - тот ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за экстремизм: пропаганду либо нацистской атрибутики или символики, нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания, употребление наркотиков и так далее.

Теперь в отношение туляка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (по части 4 ст. 354.1 УК РФ). Статья предусматривает серьезные штрафы или лишение свободы до 5 лет.