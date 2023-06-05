6 июня без электричества в Туле останутся жители центра города и Зареченского с Пролетарским округов
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - Новомосковское ш., 10, 22, 66, 7-й км;
с 9:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 46, 46-а, 48, 48-а, 48 к.2, 48 к.3, 48 к.4, 50, 52; п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а; ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22; ул. Железнодорожная, 38-а; ул. Токарева, 86-а, 86-б.