Тульские зоозащитники выхаживают аистенка, выпавшего из гнезда Фото: соцсети

Все произошло 1 июня в деревне Береговая Белевского района Тульской области. Аистенок либо сам выпал из гнезда, или же его выбросили родители.

Для того чтобы убедиться, нет ли у аистенка травм, и можно ли его транспортировать, на место выехал специалист. В итоге малыша доставили в Тулу.

Птенец весит 840 грамм, ему примерно две недели.

Сейчас, как сообщает зоозащитница Табрис Янгчен, птенец чувствует себя нормально, просит еду. Видимых травм у него нет, но позже последствия падения могут проявиться.