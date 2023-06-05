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Общество5 июня 2023 7:02

Тульские зоозащитники выхаживают аистенка, выпавшего из гнезда

Видимых травмы у птенца нет, однако последствия падения могут проявиться позднее
Игорь КОПЫТОВ
Тульские зоозащитники выхаживают аистенка, выпавшего из гнезда

Тульские зоозащитники выхаживают аистенка, выпавшего из гнезда

Фото: соцсети

Все произошло 1 июня в деревне Береговая Белевского района Тульской области. Аистенок либо сам выпал из гнезда, или же его выбросили родители.

Для того чтобы убедиться, нет ли у аистенка травм, и можно ли его транспортировать, на место выехал специалист. В итоге малыша доставили в Тулу.

Птенец весит 840 грамм, ему примерно две недели.

Сейчас, как сообщает зоозащитница Табрис Янгчен, птенец чувствует себя нормально, просит еду. Видимых травм у него нет, но позже последствия падения могут проявиться.

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