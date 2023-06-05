В Туле ночью инспекторы ДПС почти час преследовали водителя «ВАЗа» без прав Фото: соцсети

4 июня в 0:10 на улице Судейского в Туле инспекторы ДПС заметили «ВАЗ-2107». За несколько метров до поста машина резко развернулась в обратную сторону, и экипаж последовал за ним. Инспекторы не раз требовали водителя остановиться, но он игнорировал и продолжал нарушать правила дорожного движения. Погоня продолжалась около 40-50 минут, в том числе по полю. В результате машина остановилась в поселке Торхово.

Оказалось, что водитель «ВАЗа» лишен водительских прав. На него были составлены административные материалы сразу по 6 статьям: за езду без прав, 3 материала за выезд на «встречку», за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, за проезд на «красный», неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, управление автомобилем без регистрационных документов.

Машина была помещена на специализированную стоянку.