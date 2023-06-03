Тульский «Арсенал» с крупным счетом проиграл хабаровскому «СКА» в последнем матче сезона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 июня тульский «Арсенал» встретился на выезде с хабаровским «СКА» в рамках 34-го тура Первой лиги - 2022/2023. Хозяева забили гол уже на 8 минуте игры, а в конце первого тайма счет стал 3:0. Во второй половине матча хабаровчане поразили ворота оружейников еще 3 раза, а туляки так и не смогли забить ни одного гола.

Итог матча — 6:0

В стартовый состав «Арсенала» вошли Шамов, Сокол, Большаков, Степанов, Григалава, Степанов, Насыров, Кайнов, Козлов, Ставпец, Изотов.

Таким образов оружейники заканчивают сезон на тринадцатом месте в турнирной таблице с 41 очком, а «СКА» поднялись на восьмое место с 44 очками.

Напомним, пять футболистов тульского «Арсенала» могут не полететь на матч в Хабаровск. В пятерку вошли: защитник Гиа Григалаве, полузащитник Сергей Ткачев, нападающие Кирилл Панченко и Евгений Луценко, а также вратарь Антон Коченков.