"Лазаревские лавки" приглашают угощаться

ПХ "Лазаревское" продолжает расширение собственной торговой сети под брендом "Лазаревская лавка".

По случаю открытия очередного магазина фирменной торговой сети племенного хозяйства "Лазаревское" в Туле, на Перекопской улице, 2Г, открывается новый сезон дегустаций крафтовой продукции предприятия. "Лазаревская лавка" на Перекопской накроет столы уже завтра, 3 июня, а затем 9, 17 и 24 числа. В каждый из дней угоститься колбасой из мяса или сыром из молока зовут с двенадцати до часа, за исключением 9 июня, когда дегустации пройдут с четырех до пяти пополудни.

Сеть магазинов расширяется и в области: в Ефремове 9 июня открывается молочный павильон на улице Свердлова, 53, а 16-го - сразу два магазина: на ул. Короткова, 2/84, и на ул. Менделеева, 10А. Обе лавки тоже зовут попробовать фирменную продукцию: в день открытия в каждой из них дегустации продлятся с двух до шести вечера.

"Лазаревская колбаса" становится настоящим тульским специалитетом, таким, как всемирно знаменитый тульский пряник, или сувениром, который гости области увозят домой - как самовар. Последние 9 лет туляки прямым голосованием признают "Лазаревское" тульским брендом, и это признание - не только свидетельство качества. Лазаревские мясо, колбаса, молоко, творог или полуфабрикаты - доказывают, что честный продукт можно делать в собственном регионе, свой, не уступающий лучшим образцам мировой кулинарии. Но в этом году ПХ "Лазаревское" примет инновационную агропромышленную выставку "День поля Тульской области", выведя ее на международный уровень.

- Мы переосмыслили традиционный формат Дня поля и приняли решение организовать праздник, который выйдет за пределы одного региона. Это событие станет масштабной площадкой для международного отраслевого диалога с возможностью представить свой продукт, познакомиться с топ-игроками, новыми лицами и увидеть реальные результаты на демонстрационных полях, - говорит владелец и генеральный директор ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. - Нашу инициативу ещё до официального анонса поддержали лидеры сельхозрынка России и дружественных стран, подтвердив своё участие. Мы будем рады и новым именам.

В этом году ПХ "Лазаревское" примет инновационную агропромышленную выставку "День поля Тульской области".

С 22 по 23 июня в селе Ржаво Щекинского района соберутся ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран. Самые инновационные и востребованные машины для работы в поле (комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника и сеялки) будут представлены отечественными производителями и дистрибьюторами международной техники.

Еще 311 гектар отводится под средства защиты растений, гибридов, протравливателей, фунгицидов и демо-посевы производителей семян. 50 га займут озимые и яровые культуры и 90 га – зернобобовые, технические и масличные культуры, среди которых рапс, соя, кукуруза и подсолнечник.

- Проверенная информация о том, что есть на рынке и что из этого реально работает — вот что сегодня необходимо сельхозпроизводителям, чтобы принимать решения, влияющие на будущее компании, - полагает Кристина Романовская.

А тульский бренд, ПХ "Лазаревское", выходит на международный уровень.