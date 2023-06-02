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Общество2 июня 2023 14:00

"Лазаревские лавки" приглашают угощаться

А ПХ "Лазаревское" - на День поля
Источник:kp.ru
ПХ "Лазаревское" продолжает расширение собственной торговой сети под брендом "Лазаревская лавка".

ПХ "Лазаревское" продолжает расширение собственной торговой сети под брендом "Лазаревская лавка".

По случаю открытия очередного магазина фирменной торговой сети племенного хозяйства "Лазаревское" в Туле, на Перекопской улице, 2Г, открывается новый сезон дегустаций крафтовой продукции предприятия. "Лазаревская лавка" на Перекопской накроет столы уже завтра, 3 июня, а затем 9, 17 и 24 числа. В каждый из дней угоститься колбасой из мяса или сыром из молока зовут с двенадцати до часа, за исключением 9 июня, когда дегустации пройдут с четырех до пяти пополудни.

Сеть магазинов расширяется и в области: в Ефремове 9 июня открывается молочный павильон на улице Свердлова, 53, а 16-го - сразу два магазина: на ул. Короткова, 2/84, и на ул. Менделеева, 10А. Обе лавки тоже зовут попробовать фирменную продукцию: в день открытия в каждой из них дегустации продлятся с двух до шести вечера.

"Лазаревская колбаса" становится настоящим тульским специалитетом, таким, как всемирно знаменитый тульский пряник, или сувениром, который гости области увозят домой - как самовар. Последние 9 лет туляки прямым голосованием признают "Лазаревское" тульским брендом, и это признание - не только свидетельство качества. Лазаревские мясо, колбаса, молоко, творог или полуфабрикаты - доказывают, что честный продукт можно делать в собственном регионе, свой, не уступающий лучшим образцам мировой кулинарии. Но в этом году ПХ "Лазаревское" примет инновационную агропромышленную выставку "День поля Тульской области", выведя ее на международный уровень.

- Мы переосмыслили традиционный формат Дня поля и приняли решение организовать праздник, который выйдет за пределы одного региона. Это событие станет масштабной площадкой для международного отраслевого диалога с возможностью представить свой продукт, познакомиться с топ-игроками, новыми лицами и увидеть реальные результаты на демонстрационных полях, - говорит владелец и генеральный директор ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. - Нашу инициативу ещё до официального анонса поддержали лидеры сельхозрынка России и дружественных стран, подтвердив своё участие. Мы будем рады и новым именам.

В этом году ПХ "Лазаревское" примет инновационную агропромышленную выставку "День поля Тульской области".

В этом году ПХ "Лазаревское" примет инновационную агропромышленную выставку "День поля Тульской области".

С 22 по 23 июня в селе Ржаво Щекинского района соберутся ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран. Самые инновационные и востребованные машины для работы в поле (комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника и сеялки) будут представлены отечественными производителями и дистрибьюторами международной техники.

Еще 311 гектар отводится под средства защиты растений, гибридов, протравливателей, фунгицидов и демо-посевы производителей семян. 50 га займут озимые и яровые культуры и 90 га – зернобобовые, технические и масличные культуры, среди которых рапс, соя, кукуруза и подсолнечник.

- Проверенная информация о том, что есть на рынке и что из этого реально работает — вот что сегодня необходимо сельхозпроизводителям, чтобы принимать решения, влияющие на будущее компании, - полагает Кристина Романовская.

А тульский бренд, ПХ "Лазаревское", выходит на международный уровень.

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