5 июня в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 июня в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц город останутся без электричества.

Так, свет будет отключен по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - пер. Репина, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27; ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-262 (чётн.), 252-а, 238-а, 251-а, 253-а; ул. Курковая, 76-86 (чётн.).