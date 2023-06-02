Пять футболистов тульского «Арсенала» могут не полететь на матч в Хабаровск Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пять игроков тульского «Арсенала» с «вероятностью в 99 процентов» не полетят на заключительный матч в Хабаровск, — написал Ильев в своем Telegram-канале.

В пятерку вошли: защитник Гиа Григалаве, полузащитник Сергей Ткачев, нападающие Кирилл Панченко и Евгений Луценко, а также вратарь Антон Коченков. Также досрочно завершил сезон полузащитник Алексей Померко, которого отстранили из-за потасовки с главным тренером Александром Сторожуком после матча с «Шинником». Да и сам наставник туляков не сможет выйти на кромку поля в игре с хабаровчанами.

На фоне этого накануне стало известно, что клуб покидает его генеральный директор Дмирий Балашов. А корпорация «Ростех» отказывается от спонсорства тульского «Арсенала».