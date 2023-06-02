Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт2 июня 2023 6:20

Пять футболистов тульского «Арсенала» могут не полететь на матч в Хабаровск

Источник информации: спортивный журналист Сергей Ильев
Игорь КОПЫТОВ
Пять футболистов тульского «Арсенала» могут не полететь на матч в Хабаровск

Пять футболистов тульского «Арсенала» могут не полететь на матч в Хабаровск

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пять игроков тульского «Арсенала» с «вероятностью в 99 процентов» не полетят на заключительный матч в Хабаровск, — написал Ильев в своем Telegram-канале.

В пятерку вошли: защитник Гиа Григалаве, полузащитник Сергей Ткачев, нападающие Кирилл Панченко и Евгений Луценко, а также вратарь Антон Коченков. Также досрочно завершил сезон полузащитник Алексей Померко, которого отстранили из-за потасовки с главным тренером Александром Сторожуком после матча с «Шинником». Да и сам наставник туляков не сможет выйти на кромку поля в игре с хабаровчанами.

На фоне этого накануне стало известно, что клуб покидает его генеральный директор Дмирий Балашов. А корпорация «Ростех» отказывается от спонсорства тульского «Арсенала».

ФутболИнтересное