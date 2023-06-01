Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о прекращении работы с тульским «Арсеналом» Фото: материалы пресс-служб

Чемезов открыто объявил о прекращении поддержки тульского «Арсенала». В опубликованном spots.ru интервью он анонсировал спонсирование калининградской команды «Балтика» как подающего надежды клуба, который «вышел в РПЛ и неплохо играет».

При этом глава «Ростеха» отметил: «Тем более мы больше не работаем с тульским «Арсеналом». Причина — команда оружейников вышла из РПЛ, а для корпорации важен бренд: «Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ».

Ранее появилась информация о том, что гендиректор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов намерен покинуть свою должность.