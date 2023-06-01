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Общество1 июня 2023 13:58

В тульском экзотариуме появился малыш у белоухих игрунок

Малышу пока несколько дней
Игорь КОПЫТОВ
В тульском экзотариуме появился малыш у белоухих игрунок

В тульском экзотариуме появился малыш у белоухих игрунок

Фото: материалы пресс-служб

В старой экспозиции на Октябрьской — пополнение. Малышу белоухих игрунок пока несколько дней и он - или она удастся выяснить через пару месяцев - пока крепко держится за спину родителей. Чаще всего - папы, мама берет ребенка только для кормления.

Обыкновенная игрунка считается эндемиком Бразилии, где находится ее основной ареал, хотя она в небольшом количестве обнаружена также в Перу, Эквадоре и Колумбии. Водится в разнообразных лесных экосистемах, включая экстремальные, в северной Атлантике.

Игрунки живут семейными группами: их можно встретить по 3 - 8 обезьян на низких деревьях и кустах. Они очень бдительны и имеют специализированные сигнальные вызовы, которые извещают других членов группы о враге, а также они демонстрируют особое поведение, когда они медленно продвигаются толпой в направлении потенциальных хищников.

Днем эти зверьки в постоянном движении, а ночью сидят смирно и спят, съежившись и покрыв голову своим хвостом.

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