Николай Воробьев: «Единая Россия» ежегодно в День защиты детей устраивает праздники для юных земляков

В акции приняли участие дети с родителями, отдыхающими в парке, дети из семей участников СВО вместе с мамами-представительницами фотопроекта «Жены героев».

В четверг, 1 июня в ЦПКиО имени Белоусова, напротив сквера «Мама и малыш» активисты «Единой России», волонтеры организовали интерактивный праздник для юных жителей областной столицы.

- В День защиты детей, на старте школьных каникул и летней оздоровительной кампании «Единая Россия» каждый год устраивает праздники для юных земляков, мастер-классы, викторины, спортивные состязания, конкурсы, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Второй год подряд партия поддерживает конкурс «Лето.Лагерь.Like», инициированный «Детской Республикой «Поленово». С 5 июня планируется очередной заезд семей, воспитывающих детей с ОВЗ в загородный комплекс «Капитан». Для детей семей военнослужащих, участников СВО при участии сторонников партии организована бесплатная проверка зрения в рамках акции «Ясный взгляд детства». Волонтеры «Единой России» поздравляют семьи защитников, привозят подарки.

В акции приняли участие дети с родителями, отдыхающими в парке, а также дети из семей участников СВО вместе с мамами-представительницами фотопроекта «Жены героев». Креативные идеи молодогвардейцев превратили общественное пространство в территорию веселья и развлечений. Была организована шоу-программа с различными конкурсами и призами, а также «интерактивные уголки». В сквере появилось несколько зон: «Творчество» по раскраске гипсовых детских фигурок и рисованию; «Нашим защитникам» – по создание рисунков и выставки для защитников, принимающих участие в СВО; «Аквагрим», где всем желающим предлагалось по авторским эскизам создать собственный неповторимый образ. Площадка «Спорт – это жизнь» дала старт летнему спортивному марафону «Сила России», инициированному «Единой Россией» и поддержанному сторонниками партии. 1 июня марафон открыл партпроект «Детский спорт», предложивший малышам и ребятам постарше любимые дворовые игры – в «резиночку», с мячом, «кольцеброс». Всем участникам праздника раздавались яркие воздушные шарики и флажки с символикой партии.

1 июня в Туле состоялся интерактивный праздник для юных жителей областной столицы.

Юных земляков, их мам и пап, бабушек и дедушек поздравил депутат Тульской городской думы, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков. Он пожелал всем отличного настроения, веселых каникул и ярких, позитивных впечатлений от наступившего лета.

- Мы стараемся большое внимание в своей работу уделять поддержке семей с детьми, организуем молодежные проекты, которые объединяют самых разных увлеченных ребят, – говорит Никита Бурвиков. – Это проекты «Мастерская добра», «Стены смыслов», помогающие развивать творческие навыки и способности ребят, помогаем разнообразить их досуг, особенно в дни каникул. Надеемся, наш сегодняшний праздник подарит много хороших впечатлений, добрых воспоминаний и научит чему-то новому.

Среди участников праздника в парке – семья ветерана боевых действий, участника СВО, члена партии «Единая Россия» Даниила Федоровича. Он пришел в парке вместе женой и детьми. Особенно радовался участию в играх шестилетний сын Саша. В этом году мальчик пойдет в первый класс, и поэтому нынешнее лето для него особенное.