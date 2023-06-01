2 июня без электричества в Туле останутся жители центра города и поселка Мясново Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение с 9:00 до 17:00 будет приостановлено по следующим адресам: ул. Первомайская 13-а, 13, 30, 26. (ЦПКиО); ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5, 5 к.2; ул. Сойфера, 18, 37-а; ул. Кауля, 45, 45-а, 45 к. 4; ул. Войкова 24, 24-а, 26; ул. Пионерская 17-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 18-а, 33-а, 35-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 47-а, 49-а, 51-а; ул. Колетвинова, 10-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 9-а, 23-б; ул. Оборонная, 27; ул. Войкова, 22-а; Мясново: 8-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 4-20 (чётн.), 5-а, 10-а, 19-а; 7-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-а, 1-а/1, 9-а, 12-а, 13-а, 18-а.