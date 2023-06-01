Депутаты Тульской областной думы поздравили воспитанников дома ребенка № 1 с праздником

Мальчишки и девчонки, которым нет еще и 4-х лет, подготовили для гостей праздника веселые песни и игры, заводные танцы, летние стихотворения, а также интересные загадки. Смех детей сопровождали восторженные аплодисменты зрителей, каждый с особым вниманием наблюдал за творческими номерами юных артистов.

Депутаты Марина Левина, Галина Алешина и Юрий Цкипури поздравили детишек и коллектив учреждения с добрым летним праздником.

– Именно с этого светлого праздника начинается самое теплое время года, – отметила первый заместитель председателя облдумы Марина Левина. – Он объединяет всех людей независимо от возраста и статуса, потому что все были детьми. И сегодня мы можем себе позволить хотя бы на мгновенье вернуться в детство. Каждый воспитывающийся здесь ребенок отражает добро, чистоту и искренность, а их улыбки – это надежный и безошибочный индикатор радости, благополучия и счастья. Я знаю, что у коллектива учреждения много планов и я искренне желаю, чтобы они осуществились.

Председатель комитета облдумы Галина Алешина подчеркнула, что яркое солнце, которое светит сегодня с самого утра, символизирует настроение каждого, кто пришел на этот замечательный праздник.

– Я хочу пожелать, чтобы этот Добрый дом всегда был наполнен светом, теплом и любовью, а детки – обязательно нашли свои семьи. Ведь ребята такие активные, добрые, жизнерадостные, хочется, чтобы у них было все хорошо, – добавила Галина Ивановна.

– Приезжать сюда в Международный день защиты детей для меня добрая традиция, и я всегда восхищаюсь с каким трепетом и любовью здесь относятся к каждому малышу, – сказал председатель комитета облдумы Юрий Цкипури. – Сотрудники учреждения вкладывают всю душу в свою работу, заботятся о детях как о родных. Ребята чувствуют поддержку и внимание. Искренне кланяюсь коллективу за такое благородное дело. Но я уверен, что главный результат вашего труда – это любовь и улыбки детей, которые они ежедневно вам дарят.

К гостям праздника обратилась и главный врач ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» Валентина Елистратова. Она отметила, что сегодня здесь собрались люди, которые неравнодушны к судьбам детей и оказывают им всестороннюю помощь.

– Я благодарна вам и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Ведь дети – это частичка большого счастья. И каждый ребенок должен иметь семью, заботу и ласку. Я искренне желаю, чтобы мои ребятишки тоже обрели свою семью и были любимы, – подчеркнула Валентина Ивановна.

На празднике также были вручены Почетные грамоты Тульской областной Думы сотрудникам учреждения за многолетний добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности.

Ну а детишки получили подарки от гостей праздника. Но самое главное для них – внимание и забота, которую им подарили сегодня и дарят каждый день.

– Дети – наше богатство, ради них мы живем. Они наше будущее, поэтому взрослым необходимо оберегать подрастающее поколение, подавать им правильный пример, учить быть патриотами, добрыми и ответственными людьми. Каждого ребенка нужно окружить вниманием и заботой. Очень хорошо, что в нашем регионе у ребят есть все возможности получать знания и совершенствовать свои таланты. Отдельные слова признательности – педагогам и наставникам, которые отдают опыт и любовь детям. Уверен, что они воспитают достойную смену старшему поколению! – считает председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.