В Туле благоустроят Кировский сквер: общественное пространство победило в народном голосовании Фото: Игорь КОПЫТОВ

1 июня в Туле подвели итоги голосования за благоустройство общественных пространств, которое будет проводиться в 2024 году. На выбор было два варианта - Кировский и Мятный скверы.

В голосовании приняли участие 49 043 туляка старше 14 лет. Победу одержал Кировский сквер на пересечении улиц Кутузова и Кирова. За благоустройство этого общественного пространства проголосовали 27 246 человек.

Здесь будут организованы зоны для детей разных возрастов, спортивная площадка, сцена для мероприятий, фонтаны и инсталляции. Кроме того, будет выполнено озеленение территории, смонтированы навесы и универсальный туалетный модуль.