1 июня в Туле официально стартовал купальный сезон
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В этом году разрешенных мест для купания в Большой Туле стало на одно больше — прибавилась рекреация в поселке Рассвет.
В целом же, в перечень разрешенных мест для отдыха вошли:
Центральный территориальный округ:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Зареченский территориальный округ:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).
Советский территориальный округ:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
Привокзальный территориальный округ:
- пляж «Петровский» (водоем п. Петровский);
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);
- зона отдыха п. Рассвет.
По-прежнему без официального места купания остались жители Пролетарского округа, где излюбленным местом на протяжении многих десятилетий был «Золотой петушок» в деревне Высокое. Который год подряд тут власти не могут разобраться собственником земельного участка, на котором оказался пруд.