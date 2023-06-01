1 июня в Туле официально стартовал купальный сезон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В этом году разрешенных мест для купания в Большой Туле стало на одно больше — прибавилась рекреация в поселке Рассвет.

В целом же, в перечень разрешенных мест для отдыха вошли:

Центральный территориальный округ:

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Зареченский территориальный округ:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

Советский территориальный округ:

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Привокзальный территориальный округ:

- пляж «Петровский» (водоем п. Петровский);

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);

- зона отдыха п. Рассвет.

По-прежнему без официального места купания остались жители Пролетарского округа, где излюбленным местом на протяжении многих десятилетий был «Золотой петушок» в деревне Высокое. Который год подряд тут власти не могут разобраться собственником земельного участка, на котором оказался пруд.