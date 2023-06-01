Игрокам тульского «Арсенала» выплатили месячную зарплату Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По имеющейся информации 31 мая футболистам тульского «Арсенала» перечислили одну зарплату. Ранее выплаты начались малоимущим сотрудникам клуба, с ними рассчитались уже за 3 месяца.

Задолженность клуба перед сотрудниками и игроками, по некоторым источникам на этот момент составляла более четырех месяцев. Футболисты даже рассматривали возможность бойкотировать матч последнего тура сезона-2022/23 Первой лиги в Хабаровске.

На данный момент после 33 туров в нынешнем сезоне Первой лиги «Арсенал» с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице.