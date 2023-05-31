1 июня в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5, 5 к.2; ул. Сойфера, 37-а; ул. Фрунзе, 3; ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.); п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а; ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22; п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 8; ул. Володарского, 5, 7, 9, 13; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 6-11; ул. Белинского, 2-14 (чётн.); ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а; ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.).