Депутаты утвердили исполнение бюджета за 2022 год

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета МО город Тула за 2022 год

Доходы бюджета исполнены в сумме 24,29 млрд рублей. Они превышают параметры 2021 года на 22,9 %, что обусловлено ростом налоговых и неналоговых поступлений в городскую казну. Благодаря этому появилась возможность направить дополнительные средства на социальный блок, национальную экономику и сферу ЖКХ.

Расходы исполнены в сумме 24,84 млрд рублей. Дефицит составил 550,8 млн рублей или 4,6 % от общего объема доходов.

Традиционно финансирование расходов велось программно-целевым методом: более 90 % было направлено на реализацию 26 муниципальных программ. Также в 2022 году Тула участвовала в реализации 5 национальных и 9 региональных проектов. В бюджете на их исполнение предусмотрено 3,81 млрд рублей, что на 1,65 млрд рублей выше, чем в 2021 году.

Благодаря совместной работе Тульской гордумы и администрации Тулы, мерам по поддержке экономики и бизнеса удалось завершить финансовый год с положительной динамикой, обеспечив условия для дальнейшей стабильной работы

– Благодаря совместной конструктивной работе Тульской городской Думы и администрации города Тулы, мерам по поддержке экономики и бизнеса, оперативному решению задач, удалось не только завершить финансовый год с положительной динамикой, но и обеспечить условия для дальнейшей стабильной работы, – отметила Глава города Тулы Ольга Слюсарева. – Мы выполняем все наши обязательства перед жителями Тулы. Бюджетная политика в 2022 году оставалась социально ориентированной. Более половины расходов, а именно 13,39 млрд рублей, было направлено на финансирование отраслей социального блока: образование, культуру, спорт. Проводилась большая работа по благоустройству города, модернизации коммунальной инфраструктуры и газификации, переселению граждан из аварийного жилья, ремонту дорожно-транспортной инфраструктуры. Все это способствуют созданию благоприятных более комфортных условий для жизни.

Представленный проект решения одобрен на публичных слушаниях, которые прошли 12 мая 2023 года. Получены положительные заключения контрольно-счетной палаты и экспертной комиссии. Эксперты отметили, что при исполнении бюджета 2022 года соблюдены принципы прозрачности и сбалансированности. Депутаты большинством голосов поддержали данный проект решения.

По проекту "Наш город" дополнительно благоустроят объекты

Депутаты поддержали вопрос о внесении дополнений в план мероприятий по реализации предложений (заявок) жителей МО г. Тула, поступивших в рамках проекта «Наш город», на 2023 год. В связи с выявлением экономии по результатам проведенных конкурсных мероприятий, предложено благоустроить дополнительные объекты в округах.

В текущем году благоустроят 305 объектов, из них 88 – дополнительно, в рамках образовавшейся экономии

Депутаты поддержали вопрос о распределении расходов по главным распорядителям бюджетных средств на выполнение работ в рамках данных предложений. Ранее в главных управлениях по территориальным округам прошли заседания рабочих групп по реализации программы в текущем году. Депутаты гордумы принимали участие в совещаниях.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева

- В связи с выявлением экономии появилась возможность благоустроить дополнительные объекты по проекту «Наш город», – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – При отборе заявок мы учитывали актуальность, необходимость и востребованность проведения тех или иных работ. После завершения конкурсных процедур и выбора подрядных организаций начнется благоустройство и ремонт. Депутаты совместно с жителями будут контролировать ход работ на всех этапах и принимать участие в приемках. Таким образом, в текущем году благоустроят 305 объектов, из них 88 – дополнительно, в рамках образовавшейся экономии.

В Устав Тулы внесли изменения

Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав МО г. Тула. Поправки вызваны вступившими в силу новеллами федерального законодательства. Так, с 1 января 2023 года из системы избирательных комиссий, комиссий референдума упразднены избирательные комиссии муниципальных образований. Теперь проведение муниципальных выборов и местного референдума возложены на территориальные и участковые комиссии.

Кроме того, изменения касаются порядка опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.

Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем МО. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. Конституционный Суд РФ постановил, что возможность такого опубликования (обнародования) законом предусмотрена, но носит лишь факультативный характер.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов

– Федеральное законодательство в части вопросов организации местного самоуправления постоянно совершенствуется. Новеллы подлежат отражению в муниципальных правовых актах. С этой целью в Уставе закрепляются утвержденные на уровне государства правовые нормы. Представленный проект решения одобрен на публичных слушаниях, которые прошли 19 мая 2023 года. Получены положительные заключения прокуратуры города Тулы и Управления Министерства юстиции РФ по Тульской области, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Депутаты приняли предложенные поправки единогласно.

О развитии детско-юношеского спортивного туризма

Депутатами рассмотрен блок вопросов, касающихся передачи в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений общественным и спортивным организациям, государственным учреждениям и политическим партиям. Одна из заявок поступила от туристического клуба «Вертикаль». Как сообщил руководитель Олег Карпов, организация создана в 1998 году. Опытные инструкторы проводят сплавы и походы по всей России, туристы участвуют в соревнованиях по спортивному туризму, функционирует палаточный туристический лагерь. Ежегодно активным отдыхом здесь занимается около 800 человек. Визитная карточка клуба – фестиваль активного отдыха «Fеррум», который проводится в Тульской области ежегодно в течение 18 лет и объединяет туристов со всей страны.

Как пояснил Олег Николаевич, помещение в здании по ул. Кутузова, 20в необходимо для подготовки новых инструкторов. Помещение закреплено на праве оперативного управления за Центром детско-юношеского туризма и патриотического воспитания. Соответствующие согласия от центра и управления образования администрации города Тулы получены.

- Спортивный туризм позволяет не только познакомиться с достопримечательностями родного края, но и воспитывает важные личные качества, - считает заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов:

- Спортивный туризм позволяет не только познакомиться с достопримечательностями родного края, но и воспитывает важные личные качества. Тульская область – регион с красивой природой, интересной историей, богатыми достопримечательностями. У нас развиваются разные направления туризма, в том числе спортивный, который особенно привлекает молодежь. Эти активности дают возможность получить новые впечатления, способствуют росту интереса к культуре и истории своей земли. К тому же походы и путешествия развивают в ребятах такие важные качества, как целеустремленность и самостоятельность, выносливость и организованность. Все это помогает сформировать сильную личность, уважающую и ценящую свою Родину.

Депутаты поддержали предложенный проект решения. Также единогласно проголосовали за передачу государственному казенному учреждению Тульской области «Государственное юридическое бюро Тульской области» помещения по ул. Федора Смирнова, 7. Специалисты бюро будут оказывать бесплатную помощь жителям, которые имеют на это право в соответствии с законодательством. Услуги могут быть следующими: устные и письменные правовые консультации, составление юридических документов, представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.