Ольга Слюсарева вручила премии Главы муниципального образования город Тула

Премию в области литературы (проза) и краеведения «Истоки» получил Борис Играев

Мэр Ольга Слюсарева вручила сертификаты на получение денежного вознаграждения и дипломы лауреатам премии Главы муниципального образования город Тула. В этом году конкурс проходил в десятый раз. На соискание премии было подано 18 заявок.

Премию в области литературы (проза) и краеведения «Истоки» получил Борис Играев – автор публицистических сборников, издатель ряда периодических печатных изданий, книг и научных альбомов, научных статей и учебных пособий, редактор научно-информационного вестника «Тульская журналистика». Он отмечен за деятельность в области литературы и краеведения, направленную на пропаганду духовно-нравственных ценностей, способствующую сохранению исторической памяти и повышению уровня культурно-просветительской работы среди населения.

Премия «Признание» вручена Наталье Саксеевой – хормейстеру МАУК «Культурно-досуговая система», руководителю образцового самодеятельного коллектива вокально-хоровой студии «Звонкие капельки» и детского музыкального театра «Канарейкин дом»

За большой личный вклад в пропаганду духовно-нравственных ценностей, сохранение народных традиций и повышение уровня культурно-просветительской работы среди населения премия «Признание» вручена Наталье Саксеевой – хормейстеру МАУК «Культурно-досуговая система», руководителю образцового самодеятельного коллектива вокально-хоровой студии «Звонкие капельки» и детского музыкального театра «Канарейкин дом».

Ольга Слюсарева также вручила Благодарности номинантам премии – учащимся тульских центров образования и пожелала всем конкурсантам вдохновения и новых творческих побед

Кроме того, за творческие достижения в области литературы премия «Успех» присуждена ученице 8 класса центра образования – гимназии № 11 имени Александра и Олега Трояновских Карине Статейкиной.

Ольга Слюсарева также вручила Благодарности номинантам премии – учащимся тульских центров образования и пожелала всем конкурсантам вдохновения и новых творческих побед.

Номинанты премии – учащиеся тульских центров образования

– Творческое восприятие, креативность помогают нестандартно смотреть на мир вокруг нас, учат видеть прекрасное. Наша задача – поддержать талантливых авторов, коллективы, учащихся, которые через творчество или свои произведения способствуют воспитанию духовно-нравственных ценностей, любви к малой родине, сохранению исторической памяти, – отметила Глава Тулы.