Лекарство от кариеса

Консультант гигиенист стоматологической клиники L Dent Анна Устинович.

Чтобы предотвратить развитие кариеса и других стоматологических заболеваний, чистить зубы дважды в день недостаточно. Обязательный профилактический минимум включает также гигиенические процедуры, проводимые стоматологом. Наш консультант гигиенист стоматологической клиники L Dent Анна Устинович.

Гигиеническую чистку проводят в одно посещение. Процедура профессиональной гигиены включает три обязательных этапа:

Скейлинг - удаление зубного камня. Почему это важно? Твердые минерализированные над- и поддесневые отложения оказывают химическое воздействие и механически давят на ткани пародонта, вследствие чего возрастает вероятность развития пародонтита. Использование ультразвукового скейлера позволяет атравматичным путем в одно посещение удалить камень. Перед началом процедуры стоматолог подбирает соответствующие насадки, которые поочередно фиксируют в наконечнике. Удаление камня происходит под воздействием ультразвуковых колебаний. Вероятность термического перегрева тканей зуба полностью исключена, так как во время работы скейлера поверхность зубов постоянно орошается водой или антисептическим раствором.

Воздушно - абразивная полировка Air-flow – устранение мягкого налета. Спустя несколько минут после чистки на зубах образуется пеликулла – мягкая, невидимая глазу субстанция, которая служит основой для прикрепления микроорганизмов, слущенных эпителиальных клеток, лимфоцитов, макрофагов. Максимальное количество налета скапливается в межзубных промежутках, пришеечных участках, а также у основания фиссур (естественных углублений на жевательной поверхности зубов). Мягкие отложения становятся причиной поверхностной деминерализации эмали, приводят к развитию кариеса, гингивита (воспаления десен). Для устранения налета предназначен аппарат Air-flow.

Струей, состоящей из соды, воды и сжатого воздуха, удаляют не только белый налет, но и стойкие пигментации, вызванные табакокурением. Любителям черного чая и кофе с помощью воздушно-абразивной обработки можно добиться естественного осветления зубов до натурального оттенка. И что важно: по сравнению с химическим отбеливанием средствами на основании перекиси водорода процедуры Air-flow совершенно безвредны.

Полировка зубов. Это завершающий этап, который по важности не уступает двум предыдущим. Основная задача стоматолога – достичь качественно отполированной поверхности без шероховатостей, так как к гладким зубам налет плохо крепится. Проводится процедура с помощью вращающихся резиновых насадок – чашек, тарелок или конусов. Для финишной полировки применяют щетки и пасту. Людям с гиперестенией (повышенной чувствительностью) показаны низкоабразивные (содержащие небольшое количество абразивных веществ) пасты.

Почему сегодня профилактические мероприятия становятся настолько востребованными?

- С помощью чистки достигают 100% удаления камня и налета. Отсутствие отложений снижает вероятность развития кариеса, воспаления десен и пародонта.

- Осветление зубов на несколько тонов. После Air-flow и финишной полировки удается вернуть зубам их исходную белизну, что особенно актуально для тех, кто курит и часто употребляет кофеинсодержащие напитки.

- Все этапы абсолютно комфортны и атравматичны.

- Устранение неприятного запаха изо рта (галитоза).

- После чистки, наряду со снижением в 7 раз кариесогенных кислотообразующих микроорганизмов на поверхности эмали, снижается вероятность развития кариозного процесса.

- Своевременное устранение зубных отложений препятствует возникновению воспалительного процесса в тканях десен.

- Регулярно проводя гигиену, вы спасаете свои зубы и экономите деньги на последующем лечении.

Помните: отсутствие зубного налета и камня – залог здоровья ваших зубов, десен и пародонта. Лучше уделить 1 час раз в полгода профилактическим процедурам, нежели подолгу заниматься лечением воспаления десен, кариеса и его осложнений. Не упустите шанс сохранить свои зубы здоровыми!

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