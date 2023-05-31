Худеем комплексно!

При неправильном питании, стрессах, нарушениях в работе щитовидной железы и по другим причинам происходят сбои. В результате синтез идет быстрее, что приводит к увеличению объема подкожной жировой клетчатки.

Как справиться с несовершенствами, рассказывают специалисты Клиники красоты.

Коррекция липолитиками – это использование натуральных ферментов и других веществ, которые вводятся тонкими иглами в проблемные зоны и расщепляют жир. Липолитики поднимают уровень фосфатидилхолина и помогают исправить ситуацию.

Преимущества:

Быстрый эффект в виде нормализации кровотока, восстановления метаболизма и липидного обмена.

Возможность корректировать отдельные небольшие зоны, например, второй подбородок.

Процедуры позволяют избавиться от целлюлита, уменьшить жировую прослойку на 5-6 см, улучшить состояние кожи.

С помощью липолитиков можно уменьшить объем живота, убрать складки на боках, очертить талию.

Минимальный период реабилитации, отсутствие необходимости надолго выпадать из привычной жизни.

Липолитики бывают прямыми и непрямыми, то есть различаются по принципу действия.

Прямые липолитики имеют в составе вещества, которые помогают разрушать жировые клетки. Разрушает оболочку жировой клетки и ее содержимое. То есть жир буквально «растворяется», а продукты распада выходят из организма естественным путем.

Липолитики с непрямым действием косвенно влияют на процесс жиросжигания, не разрушая жировые клетки. Они ускоряют метаболизм, улучшают микроциркуляцию, обеспечивают лимфодренаж. Такие липолитики чаще всего вводят в зону лица и в другие, где объем жировой прослойки небольшой. Их результат похож на естественное похудение.

Показания к процедуре:

- второй подбородок;

- лишний жир на шее и плечах;

- очень большие щеки;

- лишний жир на бедрах, животе, ягодицах;

- большой объем жира на тыльной стороне ладоней.

Интервал между инъекциями может составлять от 10 дней. Курс подбирается индивидуально. Для достижения более быстрого и стойкого результата рекомендуется совмещать инъекции липолитиков с ручными или аппаратными массажем, обертываниями, термо- и радиочастотным воздействием на проблемную зону.

С чем совместить

RSL-скульптурирование – запатентованный метод роллерной виброкомпрессии сферами (на аппарате Beautylizer) в сочетании со светодиодной терапией. Способствует безоперационному уменьшению жировых отложений, увеличению оксигенации, улучшению тургора и упругости кожи, моделируя фигуру. Аппарат позволяет улучшить метаболизм и повысить лимфодренаж, выводя лишнюю межклеточную жидкость. Одна процедура заменяет 10 сеансов массажа!

RSL-скульптурирование можно сочетать с другими процедурами красоты: миостимуляцией, обертыванием, RF-лифтингом, инъекциями.

Преимущества:

Результативно. Минус 1-2 размера за курс процедур без жёстких диет и тренажёрного зала! Результаты подтверждены клинически.

Две методики в одной. Впервые в мире аппарат для компрессионного массажа работает в комплексе с фототерапией LED: красный свет превосходно укрепляет и омолаживает кожу.

Эффективно.Только в аппарате нового поколения манипула содержит 72 вращающиеся сферы, что повышает эффективность на 30% по сравнению с более ранними аналогами.

Действует комплексно. За одну процедуру вы получаете четыре вида массажа: антицеллюлитный, лимфодренажный, общий, массаж стоп. Процедура способствует профилактике варикозного расширения вен.

Оздоравливает. Оздоравливает тело, избавляет от застойных явлений, лишней жидкости и токсинов.

Воздействует на метаболизм. Ускоряется обмен веществ, расщепляются жировые отложения, устраняется целлюлит на 3-4 стадиях.

Приятное похудение

LPG-массаж – результативный аппаратный метод коррекции фигуры. Уникальное устройство обеспечивает мощный лифтинг, моделирует необходимые контуры тела. LPG-массаж представляет собой сочетание воздействия вакуума и массажных роликов на подкожно-жировую клетчатку. Перед сеансом на тело надевается особый костюм из эластичной ткани, который обеспечивает гигиеничность, безболезненное скольжение манипулы и защищает от чрезмерного растяжения кожи.

Преимущества:

Отсутствие неприятных болезненных ощущений в отличие от механического ручного массажа; отсутствие следов воздействия на коже после завершения процедуры; гигиеничность и комфорт; очевидный результат – красивая и подтянутая кожа.

Стимулируем мышцы

KN MAGNETIC - аппарат на основе технологии электро-магнитной стимуляции. Настоящий интенсив для красивого тела без походов в спортзал, который поможет восстановить красивый силуэт и избавит от нежелательных объемов.

Всего за 30 минут процедуры аппликатор сокращает мышцу более 20 000 раз, как во время интенсивной тренировки. Это «неактивная тренировка», которая оказывает аналогичное воздействие на тело: наращивание мышечной массы, терапия диастаза, скульптурирование и потеря жира.

Аппарат работает по принципу изотермического воздействия (без нагрева и охлаждения), комфортная процедура, которая позволит увидеть первый результат через 30 минут после сеанса. Конечный результат – комбинация расщепления жира, укрепления и роста мышц.

Преимущества:

- Одновременное воздействие на мышечную и жировую ткань;

- Изотермическое воздействие;

- Неинвазивное воздействие без дискомфорта;

- Видимый эффект за 30 минут, нарастающий после прохождения курса;

- Без реабилитации.

Независимые исследования применения KN Magnetic доказывают, что эффект достигается уже после четвертого посещения специалиста. Всего за месяц удается выровнять контуры тела, избавиться от 19% жировых отложений, на 16% увеличить объем мышечной массы, сформировать привлекательный мышечный каркас.

Результат технологии:

- увеличение мышечной массы в области воздействия. (+ 16% через месяц после курса).

- ярко выраженный эффект повышения тонуса мышц.

- заметное уменьшение объема нежелательных жировых отложений. (- 19% через месяц после курса).

- уменьшение диастаза прямых мышц живота. (- 18% ширины через месяц после курса).

Положительные изменения заметны уже после первой процедуры, максимальный эффект достигается спустя месяц после завершения курса процедур (- 4,5 см уменьшение объема талии через месяц после курса).

Чтобы похудеть, нужно правильно питаться и регулярно ходить в тренажерный зал. Липолитики и аппаратные методики позволяют решить вопрос локальных жировых отложений, улучшить состояние кожи и избавиться от видимых проявлений целлюлита. Все процедуры в комплексе дают достаточно стойкий результат, если вы ведете здоровый образ жизни.

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