Трое туляков изготовили более ста килограммов мефедрона и получили сроки от 10 до 19,5 лет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 марта по 16 апреля 2022 года в домовладении Ленинского района, приспособленном под химическую лабораторию для производства наркотических средств, соучастники произвели мефедрон общей массой свыше 138 кг. В этом же доме злоумышленники хранили свыше 2-х килограммов прекурсора для производства зелья.

Согласно распределенным ролям, один из мужчин 48 лет руководил лабораторией, обеспечивал доставку сырья, второй 54-летнийц подельник помогал доставлять химические реактивы, необходимые для изготовления наркотиков, а 44-летняя женщина изготавливала наркотики.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение, хранение прекурсора наркотических средств, совершенные в особо крупном размере) руководитель получил 19,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей. Второй мужчина – 15,5 лет особого режима. Женщина осуждена на 10 лет и 2 месяца колонии общего режима.