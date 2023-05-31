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Общество31 мая 2023 6:27

В Киреевске Тульской области за демонстрацию нацистской символики задержан местный житель

Мужчина решил показать свои наколки
Игорь КОПЫТОВ
В Киреевске Тульской области за демонстрацию нацистской символики задержан местный житель

В Киреевске Тульской области за демонстрацию нацистской символики задержан местный житель

Фото: соцсети

В Киреевске задержали 42-летнего мужчину, который на улице демонстрировал запрещенные изображения в виде наколок на обнаженном торсе.

В отношении него составлен протокол по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

После наказания мужчина, по информации канала «Тула. ЭкстремиZм», пообещал вывести татуировки.

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