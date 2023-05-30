31 мая без электричества в Туле останутся жители Косой Горы, Горелок и Пролетарского округа
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 8:30 до 17:00 - ул. Лейтейзена, 12; ул. Демонстрации, 16, 18;
с 9:00 до 17:00 - ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.); Западный пр-зд, 4-20 (чётн.), 8-б; ул. Вересаева, 122-140 (чётн.); ул. Дм. Ульянова, 33; пер. 2-й Парковый, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.); ул. Одоевская, 52; п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17; п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.); ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64; п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а; ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22.