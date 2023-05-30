31 мая в Туле организуют бесплатную раздачу воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8:00 31 мая до 8:00 1 июня в Туле будет пониженное давление холодного водоснабжения с возможными перебоями в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», мкр. «Петровский квартал», п. Косая Гора, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Также подача холодной воды будет приостановлена в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алексеевка, д.Ямны.

Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Масловско-Песоченском водозаборе. После окончания работ возможно временное ухудшение качества по мутности и содержанию железа.

Так, для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

Центральный округ

- проспект Ленина, 135 (с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 111 (с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00);

- Академика Павлова, 34 (с 13:00 до17.00 и с 19:00 до 21:00);

- улица Новомосковская, 10 (с 9:00 до 22:00);

- проспект Ленина, 143 (с 9:00 до 22:00);

- проспект Ленина, 122/1 (с 9:00 до 22:00).

Советский округ

- сквер Славянский бульвар улица Белкина, 18/ улица Болдина,102 (с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 20.00);

- улица Ф. Энгельса, 137 (с 9:00 до 22:00);

- улица Свободы, 58а (с 9:00 до 22:00);

- улица Свободы, 24 (с 9:00 до 22:00).

Привокзальный округ

- улица Макаренко, 9б (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00);

- поселок Косая Гора, улица М.Горького, 12-14 (с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 126 (с 15:00 до 17:00 и с 20:00 до 21:00);

- в/г Берники, машина ЦГЗ и СР (с 10:00 до 20:00);

- улица Сурикова, 16 (с 9:00 до 22:00);

- поселок Иншинский, 29/1 (с 9:00 до 22:00);

- улица Павшинский мост, 1 (с 9:00 до 22:00);

- улица Генерала Маргелова, 5а (с 9:00 до 22:00);

- проспект Ленина, 134 (с 9:00 до 22:00);

- улица Макаренко, 13 (с 9:00 до 22:00);

- улица Летчика Пирожкова, 5 (с 9:00 до 22:00);

- Петровский квартал, Паустовского, 9 (с 9:00 до 22:00);

- проспект Ленина, 136 (с 9:00 до 22:00);

- улица Болотова, 69б (с 9:00 до 22:00).