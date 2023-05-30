Скульптура «Встречающие» скоро возвратится на свое место в тульском Криволучье Фото: материалы пресс-служб

Скульптурная композиция «Встречающие», состоящая из женщины и мальчика, была установлена на въезде в тульское Криволучье еще в середине прошлого столетия. В конце 1960-х ее перенесли в район дома № 2 улицы Макара Мазая, в Комсомольский сквер на место памятника Иосифу Сталину.

За время существования фигуры облупились, были испорчены вандалами, постамент частично разрушился. По просьбам местных жителей администрацией Пролетарского территориального округа была организована ее реставрация. Работы сейчас выполняет Юрий Уваркин. Завершить обновление фигур мастер планирует до конца этой недели.

Вернуть скульптурную композицию на также обновленный постамент планируется в строительный сезон этого года.