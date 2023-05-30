Тульский «Арсенал» получил лицензию на игру, но долги перед футболистами не погасил Фото: материалы пресс-служб

Перед футболистами тульского «Арсенала» до сих пор не погасили долги по зарплате. Об этом «Матч ТВ» рассказал сам президент клуба Гурам Аджоев с оговоркой, чьто это будет обязательно сделано. Но сроков не назвал.

В свою очередь по данному вопросу генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что в палате по разрешению споров Российского футбольного союза не зафиксирована задолженность по выплатам зарплат перед футболистами тульского «Арсенала».

Напомним, 29 мая стало известно, что «Арсенал» по апелляционному обращению получил лицензию РФС-2, позволяющую в будущем сезоне играть в Первой лиге. То есть финансовые гарантии на будущее клуб все же смог предоставить.

Свой последний матч в текущем сезоне туляки проведут в Хабаровске в субботу, 3 июня.