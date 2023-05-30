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Спорт30 мая 2023 8:06

Тульский «Арсенал» получил лицензию на игру, но долги перед футболистами не погасил

Это признал президент клуба Гурам Аджоев
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «Арсенал» получил лицензию на игру, но долги перед футболистами не погасил

Тульский «Арсенал» получил лицензию на игру, но долги перед футболистами не погасил

Фото: материалы пресс-служб

Перед футболистами тульского «Арсенала» до сих пор не погасили долги по зарплате. Об этом «Матч ТВ» рассказал сам президент клуба Гурам Аджоев с оговоркой, чьто это будет обязательно сделано. Но сроков не назвал.

В свою очередь по данному вопросу генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что в палате по разрешению споров Российского футбольного союза не зафиксирована задолженность по выплатам зарплат перед футболистами тульского «Арсенала».

Напомним, 29 мая стало известно, что «Арсенал» по апелляционному обращению получил лицензию РФС-2, позволяющую в будущем сезоне играть в Первой лиге. То есть финансовые гарантии на будущее клуб все же смог предоставить.

Свой последний матч в текущем сезоне туляки проведут в Хабаровске в субботу, 3 июня.

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