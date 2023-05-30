В Центральном парке Тулы проводят акарицидную обработку

В Центральном парке Тулы проведут акарицидную обработку Фото: материалы пресс-служб

Работы по защите от клещей в ЦПКиО запланированы 30 и 31 мая. Накануне, 29 мая, обработку провели в Комсолольском и Рогожинском парках, а также Баташевском саду.

В ближайшие три дня после обработки территории от клещей на траву нельзя пускать детей и животных — об этом стоит помнить всем посетителям главной рекреационной зоны Тулы.

Весенний этап обработки города от клещей уже завершился. Специальный раствор распылили в общественных пространствах на площади в 155 гектаров. В целом же в этом году запланировано провести акарицидные обработки на 1250 га.