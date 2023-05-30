УК «Жилхоз» - надежность, проверенная временем

Дом на ул. Октябрьская, №49/24 находится под управлением УК «Жилхоз».

- Геннадий Александрович, юбилейный для компании 2022 год пройден, за плечами более 45 лет ответственной работы! Движемся дальше! Какие планы на лето, на что делаете основной акцент в работе?

- Уже вовсю готовимся к новому отопительному сезону, предыдущий отработали, как и всегда, спокойно и без сбоев.

Весной главный упор делали на тщательной уборке дворов, детских площадок. Проводили субботники, занимались озеленением территорий, в этом нам активно помогали жители. Летом будем ремонтировать кровли, облагораживать входные группы подъездов, ставить пластиковые окна, продолжим создавать комфортные условия во дворах, заниматься озеленением.

- Под управлением «Жилхоза» находится 67 домов. Это немало!

- Система работы четко выстроена, она показывает свою эффективность. Поэтому наша цель – дальнейшее расширение. Потенциал для роста у компании есть, будем идти вперед, прирастать по качеству предоставляемых услуг и по количеству обслуживаемых домов. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление к развитию. В нашей работе нет шаблонности, мы с каждым домом работаем по индивидуальной схеме, которую вырабатываем совместно с жителями.

С собственниками жилья ведем постоянную работу, учитываем их инициативы, находимся с ними на связи. Особенно приятно работать с теми домами, где жители хотят принимать участие в управлении своим домом. Когда у людей есть понимание и желание работать в команде с управляющей компанией, тогда будет и результат. Сейчас городская администрация предлагает собственникам жилья выходить с инициативами, принимать участие в программах благоустройства, например в программе «Наш город». Если не сидеть сложа руки, можно преобразить свой дом и дворовую территорию буквально за пару лет. Но снова подчеркну, проект эффективен там, где люди заинтересованы в решении проблем. А мы со своей стороны готовы помочь жителям разобраться в программах, проконсультировать.

Торжественное вручение премии "Тульский бренд-2023". Знак народного признания Геннадию Ковалькову вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

- Какова главная задача на 2023 год?

- Прирастать новыми домами, работать еще эффективнее и оперативнее! Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать и доработать.

Хотим, чтобы люди, для которых мы трудимся, про нас говорили только хорошее. Добрая репутация - результат тщательной ежедневной работы. Большое спасибо нашим старшим по домам, небезразличным жителям. Именно благодаря вашей активной позиции происходят кардинальные перемены к лучшему.

- Большое спасибо за беседу, успехов вашему коллективу и реализации всех намеченных проектов!

СПРАВКА «КП»

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы входит в число старейших тульских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Ее история началась в 1977 году, когда было образовано ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало многоквартирные дома. Сегодняшний коллектив УК сложился в 90-е годы прошлого века, за плечами у сотрудников не одно десятилетие работы.

На данный момент УК «Жилхоз» - не просто управляющая организация, а крупная многоуровневая система, которая предлагает полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Компания располагает техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ.

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru