Тульский «Арсенал» получил лицензию для выступления в следующем сезоне Первой лиги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 мая тульский «Арсенал» получил лицензию Российского футбольного союза на грядущий сезон для выступления в Первой лиги (категория РФС-2). Об этом сообщает официальный сайт команды.

Клуб подал апелляцию для рассмотрения на очередном заседании комиссии. Для получения лицензии им было необходимо продемонстировать готовность по 5 критериям: спортивному, инфраструктурному, кадрово-административному, правовому и финансовому.

Напомним, после домашней встречи тульского «Арсенала» с «Камазом» журналист Сергей Ильев сообщил со ссылкой источник в команде, что оружейники могут не полететь на матч в Хабаровск, если им не выплатят задолженность по зарплате. Вместе с тем, президент клуба Гурам Аджоев заявил «Матч ТВ», что ему ничего не известно о возможном бойкоте футболистами команды матча 34 го тура Первой лиги.