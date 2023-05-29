Тело пропавшей пожилой женщины найдено на дне Упы в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульские водолазы все-таки нашли в реке Упе неподалеку от ТЦ «Макси» тело пожилой 84-летней тулячки. Ее поиски начались сегодня утром.

Сигналом к этому послужило обращение ее родственников в полицию. Они сказали, что та оставила записку, что идет на речку. Следом волонтеры нашли на берегу ее личные вещи и одежду. На место были вызваны спасатели водолазы.

После нескольких часов поисков тело несчастной обнаружено и поднято на поверхность.

По данному факту СУ СК России по Тульской области проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.