30 мая без электричества в Туле останутся жители центра Тулы, Пролетарского округа и поселка Комсомольский Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 9:00 до 17:00 электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам: ул. Плеханова, 136; ул. Калинина, 34-а; ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 7, 9; ул. Демонстрации, 38; ул. Революции, 47; п. Комсомольский, 41-72, 34, 36, 75, 76, 78; ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б.