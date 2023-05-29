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Происшествия29 мая 2023 7:05

Бродячая собака покусала ребенка на детской площадке в Новомосковске Тульской области

Как рассказывают местные жители, это не первый случай нападения дворняг на детей
Игорь КОПЫТОВ
Бродячая собака покусала ребенка на детской площадке в Новомосковске Тульской области

Бродячая собака покусала ребенка на детской площадке в Новомосковске Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 мая в Новомосковске во дворе дома по улице Кирова, 2/14 собака покусала маленького ребенка. Инцидент произошел на детской площадке — об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Мальчик получил травмы, теперь ему предстоит пройти курс инъекций.

Автор поста также подчеркнул, что на данной детской площадке всегда много собак — «уже давно с детьми гулять невозможно».

Ранее, 14 мая на территории парка «АкваДон» бездомный пес укусил маленькую девочку, гулявшую с бабушкой, за лицо. Пострадавшую госпитализировали в Новомосковскую городскую клиническую больницу.

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