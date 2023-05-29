CHRONOS Clinic в Туле: Кожа – блеск!

Кожа – блеск!

Объёмная фракционная подтяжка любых зон и множество других опций – об этой процедуре сейчас только и разговоров.

CHRONOS Clinic продолжает удивлять, пополнив свой арсенал нашумевшей новинкой, позволяющей выглядеть блестяще в любом возрасте. DeAge-EX DUAL – это две технологии в одном аппарате: микроигольчатый RF-лифтинг и неинвазивный электродный RF-лифтинг. Первая на пике популярности, на ней и остановимся подробно. Процедура отлично зарекомендовала себя в работе с качеством кожи, её рельефом и уплотнением.

Кожа – блеск!

Тонкий подход к красоте

Тончайшие позолоченные микроиглы DeAge-EX DUAL проникают в кожу на глубину, индивидуально рассчитанную для вас косметологами CHRONOS Clinic. В среднем это от 0,1 до 4 мм. в зависимости от участка лица или тела и существующей проблемы. Радиоволны, исходящие от микроигл, стимулируют выработку коллагена и эластина и прочие реакции, способствующие обновлению, коррекции и омоложению кожи. Микроигольчатый RF-лифтинг хорош тем, что не только устраняет возрастные изменения, но и улучшает состояние молодой кожи, избавляя от многих неприятностей. Например, он успешно борется с избыточной жирностью и расширенными порами, убирает следы постакне и делает кожу гладкой и фарфоровой. Для омоложения микроигольчатый RF-лифтинг – настоящая находка. Минус: дряблость, морщины, растяжки, плюс: упругость, тонус, сияние и уверенность в себе.

Кожа – блеск!

Всё прошло хорошо

Для инвазивной процедуры микроигольчатый RF-лифтинг проходит довольно комфортно. Аппарат DeAge-EX DUAL оснащён системой плавного выхода игл и ультракоротких RF-импульсов – в этом его преимущество. При необходимости доктор назначит анестезию, а после сеанса обязательно нанесёт регенерирующее средство. Восстановление тоже не займёт много времени: от нескольких часов до пары суток. В CHRONOS Clinic микроигольчатый RF-лифтинг делают строго в соответствии с протоколами, поэтому риск осложнений практически сведён к минимуму. А о противопоказаниях вас обязательно предупредят на первой консультации.

Кожа – блеск!

Курс на идеальную кожу

Процесс регенерации кожи после микроигольчатого RF-лифтинга идёт постепенно. Молекулы нового коллагена вырабатываются в течение 3-4 недель. Результат вы увидите через 1,5-2 месяца, но это то, чего стоило подождать. Однако определённый эффект заметен уже после первого сеанса, дальше он движется по нарастающей. Количество процедур доктора CHRONOS Clinic рассчитывают индивидуально в зависимости от сложности проблемы. Но не более 4 процедур в курсе. Кстати, микроигольчатый RF-лифтинг отлично сочетается с другими методиками красоты, включая электродный RF на том же аппарате. Так что работу над волшебным преображением можно вести комплексно, по всем фронтам. Причём не только на лице, но и на теле – как упоминалось выше, процедура отлично показывает себя в борьбе с растяжками и дряблостью. Лицо (включая веки), шея, декольте, бока, живот, ягодицы, внутренняя поверхность бедер, кисти рук – с помощью аппарата DeAge-EX DUAL можно улучшать любые зоны, которым вы хотели бы вернуть свежесть и тонус.

Микроигольчатый RF-лифтинг на DeAge-EX DUAL – ещё один повод заглянуть в CHRONOS Clinic. Так приятно ухаживать за собой в эстетичной обстановке этого места с помощью косметологов, чьи контакты передаются из рук в руки. А мы будем держать в курсе всех новинок клиники, есть ощущение, что эта команда красоты готовит Туле много интересного.

г. Тула, Вересаева 20

8 (977) 407-77-71

www.chronos-clinic.ru