Кафе «Такие пироги» в Туле после случая отравления закрыли на два месяца решением суда Фото: материалы пресс-служб

Проведенная Роспотребнадзором проверка показала, что в точке общепита готовили из мяса птицы с истекшим сроком годности, не были оборудованы моечные ванны для санитарной обработки овощей, а также раковина для мытья рук персонала, нарушен режим санобработки производственного инвентаря. В производственных помещениях и зале для посетителей грязно, к работе допущен персонал без данных о надлежащем прохождении медосмотра.

С реализации было снято 611 килограммов мяса птицы в связи с истекшим сроком годности, а также без маркировки изготовителей, 95 килограммов полуфабрикатов для выпечки, включая соусы для изготовления шаурмы, без информации о дате изготовления и сроке годности.

Суд постановил приостановить работу кафе «Такие пироги» на пр. Ленина, 104 на 60 суток. Служба приставов сообщила о приведении в исполнение решения.

За этот срок индивидуальный предприниматель обязан устранить нарушения.