Клиника «ВЗГЛЯД®»: экспансия в столицу

Холл в филиале "Ясенево" Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД.

За 20 лет работы офтальмологическая клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию. Многие тысячи людей из разных городов России обрели в ней хорошее зрение за эти годы. Клиника «ВЗГЛЯД®» это современный медицинский центр для взрослых и детей, оснащенный современным передовым оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи по офтальмологии. При этом со дня своего открытия Клиника «ВЗГЛЯД®» постоянно развивается, расширяя свои возможности.

Ранее мы уже рассказывали о становлении непосредственно тульской клиники, а также о том почему и зачем был открыт филиал в Новомосковске. Сегодня пришла очередь поговорить о подразделении в столице России — Москве. Наш собеседник - основатель клиники «ВЗГЛЯД®», кандидат технических наук, заслуженный изобретатель РФ Игорь Мацур.

- Игорь Юрьевич, основное медучреждение клиники «ВЗГЛЯД®» открылось в Туле в 2003-м, четыре года спустя оно пережило масштабную реконструкцию, позволив принимать еще больше пациентов и проводить еще более сложные операции. Следом был создан «Новомосковский» филиал. Что же послужило поводом для открытия филиала в Москве?

- Главный повод — это реальная необходимость. Когда то, что чуть более 100 лет назад, было очень важно, чтобы доктор находился близко к пациенту. Крестьянин тогда был привязан к земле в прямом и переносном смысле, а рабочий к своей фабрике. Люди не могли преодолевать большие расстояния ради медицинской помощи. Тогда врач выезжал к пациентам и поэтому назывался он «земский доктор». Но сегодня на дворе уже XXI век, век большой мобильности, и все изменилось. И ради того, чтобы попасть на прием ко врачу, мастерству которого он доверят, человек готов преодолевать сотни и тысячи километров. Особенно это касается офтальмологии, где решающее значение играет не только профессионализм доктора, но и современное высокотехнологическое оборудование. Поэтому в целом очень важна репутация учреждения здравоохранения, оснащенного необходимым оборудованием по последнему слову техники, которое используют в своей работе профильные специалисты. Так сложилось, что за годы работы Тульской Клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®», благодаря честно заработанной репутации, расстояния между пациентом и клиникой стерлись. К нам приезжают люди со всех уголков нашей страны - и с юга и севера, и с востока, и с запада. У нас есть пациенты из Сочи и Мурманска, с Сахалина и Калининграда, Магадана, Норильска, Анадыря и других городов России. Да что там! Даже из-за границы приезжают, например, из Китая, Германии. А недавно оперировали пациента из Чили. Но, конечно же, больше всего пациентов из столицы нашей Родины – из Москвы и Московской области.

Так сложилось, что несмотря на очень широкий выбор клиник в столице, многие все же выбирают Тулу. Но, понятное дело, несмотря на вышеупомянутую мобильность, по нескольку раз кататься в Тулу или обратно для обследований и операций — это весьма неудобно. Поэтому созрело решение открыть в Москве кабинет офтальмолога, в котором можно было бы проводить консультации, первичное обследование и послеоперационное наблюдение. Однако столичный уровень и жёсткие московские нормативы внесли свои коррективы, и в конечном итоге мы задействовали для отделения клиники «ВЗГЛЯД®» большое помещение, состоящее из просторного холла и множества необходимых кабинетов.

Кабинет диагностики в филиале "Ясенево" Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД.

Мы достаточно серьезно подошли к поиску места его расположения. Предъявляемых требований было немало. В конченом итоге остановились на Ясенево — это красивый и большой район Москвы, по сути это город в городе с населением 200 тысяч человек. И там располагается многофункциональный оздоровительный комплекс «Мореон», вблизи МКАД, что улучшает транспортную доступность. Люди едут туда не только из столицы, но и из других близлежащих регионов, чтобы отдохнуть, поправить здоровье. Вполне достойное и солидное место для нашей Клиники с соответствующим нашим целям оздоровительным и реабилитационным профилем!

Таким образом, в 2020-м году открылось наше новое полноценное амбулаторное консультативно-диагностическое отделение Клиники, которое мы назвали «Филиал Ясенево». Но буквально за год, проводя приемы, стало понятно, что необходимо делать полнофункциональную клинику от диагностики до операции.

В результате, в прошлом году мы отстроили оперблок, оснастили его по последнему слову. По мнению представителей столичного Роспотребнадзора, которые готовили санэпидемзаключение, наш оперблок - один из лучших в Москве.

Пациенты это оценили и стали оперироваться уже там, а не ездить к нам в Тулу.

- А как Вы решили задачу с персоналом?

- Пока в филиале работает чуть больше десятка человек. Если вначале туда ездили наши специалисты из Тулы, то теперь приглашены на работу профессионалы из местных жителей. Учитывая, что вскоре оперблок будет работать совершенно автономно от нашей основной Клиники, откуда пока мы пока еще привлекаем вспомогательный персонал, это будет уже не один десяток человек.

- Если говорить о площадях московского филиала «Ясенево», насколько это сопоставимо с тульской клиникой?

- По площадям, конечно, немного меньше, а вот на оснащенность это нисколько не повлияло. Мы хорошо сэкономили место на вспомогательных помещениях — гардеробе и прочем. «Мореон» это большой комплекс, и пациенты имеют возможность оставить верхнюю одежду еще при входе в гардеробе МФК, там же имеется кафетерий и охрана. В итоге у нас получилось просторная, светлая и современная клиника, комфортная для пациентов и удобная для персонала.

Операционная в филиале "Ясенево" Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД.

- И ещё вопрос о технической оснащенности. Тульская Клиника «ВЗГЛЯД®» «поделилась» техникой с московским филиалом «Ясенево», или пришлось покупать оборудование?

- Поскольку мы фактически дублировали клинику в Москве по образу и подобию Тульской, постольку и офтальмологическое оборудование пришлось покупать в полном объёме. В этом нам очень помог Тульский Сбербанк, который выдал льготный кредит на большую сумму и ещё одна из крупных московских лизинговых компаний. Кроме того, в среднем раз в месяц-два мы продолжаем докупать приборы для Москвы — пока ещё продолжается дооснащение. Нам никак нельзя отставать от других столичных клиник по оборудованию.

Сейчас у в филиале «Ясенево» полная линейка диагностического оборудования, а также есть полный спектр всего необходимого для проведения глазных операций.

- В настоящее время рекламируется множество различных модных технологий, например, с приставкой «фемто» или «смайл». Вы планируете приобретение такого оборудования?

- Если посмотреть цены на такие операции в Москве сразу виден ответ по Ильфу и Петрову: «Остап Бендер, по его собственным словам, знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег» и с удовольствием пользовался как минимум десятком из них». Например, тот же фемтолазер — хороший маркетинговый ход в офтальмологии, который стоит в разы дороже микрокератома и служит причиной дополнительных расходов для пациентов, но на деле не дающий преимуществ в качестве послеоперационного зрения, как его расписывают, кроме удвоения цены на операцию, поэтому приобретать его, считаю, нецелесообразным. Не вдаваясь в технические подробности, просто скажу, что операция по лазерной коррекции зрения с приставкой «фемто» ничем не отличается от обычной, как и на обычном эксимерном лазере. Разница состоит только в предоперационной подготовке, когда лоскут на роговице формируется фемтолазером, а не лезвием с помощью микрокератома. Это, знаете, как если по утрам намазывать масло на бутерброд не обычным, а золотым ножом — ни аккуратнее, ни вкуснее этот бутерброд не станет от золотого ножа. Кроме того, и качество среза микрокератомом я считаю более высоким, и, следовательно, и послеоперационная острота зрения тоже выше. Не говоря уже о технологии «Смайл», которая уже уходит из России.

Мы исходим из принципа оказания пациенту безопасной и качественной медицинской услуги за доступную цену. Наше кредо: Доступность, качество и безопасность.

- Какими видятся перспективы дальнейшего развития московского филиала «Ясенево» Клиники «ВЗГЛЯД®»? Например, есть ли возможность открыть там стационар?

- Мы ждем выхода на рынок новой модели эксимерного лазера, который через год-два планируем поставить в нашем филиале «Ясенево». Кроме того, при выборе помещения рассматривались перспективы его дальнейшего расширения, чтобы потом не переезжать на новое место, что очень дорого и хлопотно. Рядом с нынешним помещением есть еще много смежных помещений с использованием которых мы можем увеличить функционал нашей Клиники. Если понадобится суточный стационар, его можно будет сделать. Но пока такая задача не стоит — это уже весьма отдаленная перспектива. Хотя, нам привычно двигаться вперед шаг за шагом, быть в постоянном развитии и совершенствовать свою работу.