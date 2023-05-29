Гурам Аджов заявил, что ничего не знает о возможном бойкоте тульским «Арсеналом» игры в Хабаровске Фото: материалы пресс-служб

После домашней встречи тульского «Арсенала» с «Камазом» журналист Сергей Ильев сообщил со ссылкой источник в команде, что оружейники могут не полететь на матч в Хабаровск, если им не выплатят задолженность по зарплате.

Вместе с тем, президент клуба Гурам Аджоев заявил «Матч ТВ», что ему ничего не известно о возможном бойкоте футболистами команды матча 34 го тура Первой лиги.

После поражения от "Камаза" в субботнем домашнем матче 0:1 тульский «Арсенал2 опустился в турнирной таблице на 12 место с 41 очком. При этом почти весь первый тайм матча болельщики оружейников вновь скандировали «Гурам, уходи!», после чего Аджоев уехал со стадиона.