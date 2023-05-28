29 мая в Туле без электричества останутся жители десятков улиц Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Плеханова, 136; ул. Калинина, 34-а; ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 7, 9, 111; ул. Демонстрации, 38; ул. Революции, 47; Мясново: Одоевское ш., 17; п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а; ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22; Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 1-в, 1-к, 1-з, 1-ж, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 8-а; ул. В. Краснослободская 53-а, 53-б; ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.), 3-а, 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 68-а; ул. Литейная, 119-131 (нечётн.); ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.), 203-а; ул. Курская, 20-в, 22-б; Одоевское шоссе, 17.