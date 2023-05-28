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Спорт28 мая 2023 7:00

Тульский «Арсенал» проиграл «Камазу» в последней домашней игре

Клуб опустился в турнирной таблице на двенадцатое место.
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «Арсенал» проиграл «Камазу» в последней домашней игре

Тульский «Арсенал» проиграл «Камазу» в последней домашней игре

Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» проиграл «Камазу» из Набережных Челнов со счетом 0:1. Решающий гол в ворота оружейников на домашнем матче гости забили на последних минутах игры.

На саму игру пришло не так много болельщиков, в итоге, что стадион на матче тульского «Арсенала» оказался полупустым. Болельщики скандировали «Гурам, уходи!». Президент футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев покинул матч. А в фан-секторе хулиганы подожгли сиденье.

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