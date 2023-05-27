Николай Воробьев: День соседей объединяет активистов самых важных для людей инфраструктурных проектов

Весело отметили День соседей сотни жителей МО: чаепития на улице, мастер-классы, интерактив для детей, награждения самых активных.

В нашей стране День соседей отмечается с 2006 года, но всероссийский масштаб праздник приобрёл в 2015 году. И с каждым годом набирает большую популярность среди жителей городов и поселков.

Эта акция дает уникальную возможность ближе познакомиться с соседями, укрепить отношения, обсудить общие проблемы, вместе потанцевать, попеть, улыбнуться друг другу и просто провести время с душой. Ведь в каждом из нас живы воспоминания добрых, по-настоящему соседских отношений из далекого детства.

– Люди стали все реже и реже общаться друг с другом, стало меньше «живого» общения. А ведь знать своих соседей по подъезду, по дому очень важно. Такие замечательные праздники помогают собрать всех в одной веселой компании, послушать музыку, пообщаться, создают атмосферу праздника и дарят приятные эмоции, - рассказала староста дома №8 по улице Ленина в поселке Куркино Тамара Данилина.

Акция дает уникальную возможность ближе познакомиться с соседями, укрепить отношения, вместе отдохнуть.

Весело и задушевно отметили День соседей сотни жителей муниципальных образований: чаепития на улице, мастер-классы, интерактив для детей, конкурсы и, конечно, награждения самых активных. Это те, кто душой болеет за свой дом или подъезд, становится инициатором нововведений, ремонта, благоустройства. Кто взаимодействует с управляющими компаниями от имени всех собственников жилья, добивается решения тех или иных проблем и вместе с «Единой России» участвует в мониторинге дворовых территорий и общественных пространств, кто поддерживает просветительские акции партии по обучению старших по домам и других активистов-общественников. Это важнейшие направления народной программы «Единой России» и ее инфраструктурных программ.

Веселый праздник «День соседей» во дворе дома № 4 по улице Совхоз Донской прошел в нынешнем году впервые. Жители квартир этого двухэтажного дома собрались, купили и приготовили угощение, где-то раздобыли один из символов тульского края – настоящий самовар на дровах – и пригласили в гости всех желающих отведать горячего чая и съесть что-нибудь вкусное. В деревне Долматово Чернского района праздник провела сторонник партии Валентина Панюшкина. Были конкурсы, викторины, чай с угощением – собственными пирогами. В Суворове для жителей улицы Тульской были организованы чаепитие, детская игровая программа, концерт художественной самодеятельности. Самым активным жителям дома по различным номинациям были вручены памятные подарки и грамоты. Всего по области проведено более 200 праздников.

С каждым годом День соседей набирает большую популярность среди жителей городов и поселков.

- День соседей объединяет активистов самых важных для людей инфраструктурных проектов, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это очень хорошая, добрая традиция – поощрять за неравнодушие и инициативность, собираться вместе, радоваться успехам и обсуждать планы. Мы благодарим наших активистов, старших по домам, лидеров территориального общественного самоуправления, участников регионального партийного проекта «Народный контроль.ЖКХ». Сейчас по всей области жители вместе с представителями «Единой России» проводят рейды по контролю за состоянием объектов, отремонтированных в 2021-2022 годах. Спасибо активистам МКД за участие в этом общественном мониторинге. Уверен, что праздники Дня соседей будут не только поводом пообщаться, повеселиться, но и узнать много нового и полезного о вопросах жилищного управления и участия в проектах развития.